«Забавная ты женщина»: Макеева решила дать «дельный совет» Мальковой

Как отметила актриса, художница и дня не может прожить без оскорблений.

Актриса Анастасия Макеева в сторис Instagram отреагировала на посты художницы Светланы Мальковой, которая вспомнила их переписку почти годовалой давности. В них актриса нелестно отзывалась о теперь уже бывшей жене Малькова.

«Забавная ты женщина. С четырьмя работами и тремя детьми. Ты как наркоманка. Ни дня не можешь прожить, чтобы не подкинуть дровишек в костер. Эти трогательные речи: «О Боги, я хочу тишины! Я так устала». Усталая она решила поплакать и опубликовать переписку годовалой давности. Видать минутка появилась между проверкой уроков детей и пятой работой».

Анастасия Макеева

Как отметила Макеева, она может дать дельный совет Мальковой. «Займись собой. Не трать свою жизнь на фигню. Так проснешься, а тебе уже 55. И уже меньше шансов», — заметила актриса.

Напомним, что Анастасия Макеева увела мужа Светланы Мальковой из семьи. При этом известно, что у строителя четверо детей. Сегодня он строит планы на общих наследников с актрисой.

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