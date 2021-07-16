«Так что беги, Лола, беги»: Макеева назвала дочь Мальковых брехушкой

Ранее Аня заявила, что актриса пыталась ее подкупить, а отец просил ему не писать.

Актриса Анастасия Макеева в сторис Instagram отреагировала на последние признания бывшей жены своего нынешнего мужа художницы Светланы Мальковой и ее дочери Ани.

В частности, наследница Романа Малькова не так давно заявила, что Анастасия Макеева пыталась ее подкупить и активно зазывала в Москву, обещая все блага мира. Кроме того, Анна Малькова говорила, что отец всячески обзывал ее и просил ему никогда больше не писать.

«Иди в опеку. Я юридически не имею отношения к опеке и тебе. Ни к твоей брехушке дочке. Но бегать тебе полезно. Говорят, ты склонна к полноте. Так что беги, Лола, беги». Анастасия Макеева

Напомним, что Анастасия Макеева не так давно вышла замуж за строителя Романа Малькова. Ради нее он бросил свою семью с четырьмя детьми. Сейчас вместе с любимой женщиной он отдыхает на Кубе. Парочка мечтает в недалеком будущем обзавестись потомством. При этом в прессе и соцсетях Макеева с мужем периодически обмениваются «комплиментами» с бывшей женой строителя.

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