«Письма с огромным количеством грамматических ошибок»: Бояков нелестно высказался о Дорониной

Как отметил худрук МХАТа имени Горького, во время реконструкции здания пыль и мусор вывозили грузовиками.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков нелестно высказался в адрес почетного президента актрисы Татьяны Дорониной. Он заметил, что новому руководству театра любыми способами пытаются помещать делать вещи, которые были высоко оценены уважаемыми людьми. По его словам, его команду просто отвлекают от работы.

«После Дорониной во время реконструкции здания пыль и мусор вывозили грузовиками. Письма свои к президенту и главе Следкома Александру Бастрыкину она писала с огромным количеством грамматических ошибок».

Эдуард Бояков

Напомним, что по состоянию здоровья Татьяна Доронина не появляется уже больше года во МХАТе имени Горького. Известно, что она много времени проводит в санаториях и больницах, сообщает портал МК.ru.

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Напомним, что Татьяна Доронина возглавила легендарный театр еще при Советском Союзе, в далеком 1987 году. Тогда случился раскол труппы, и именно ей удалось навести порядок.

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