Новый поворот: Бояков вслед за Бузовой решил пригласить во МХАТ имени Горького Якубовича

Телеведущий появится на сцене уже в новом сезоне.

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил, что в новом сезоне на сцене театра появится телеведущий Леонид Якубович. Кроме него, одну из ролей в новом спектакле сыграет актриса театра Табакова Дуся Германова.

«Мы пригласим Якубовича и Германову на сцену МХАТа как приглашенных актеров. У нас играет сейчас еще актер Дмитрий Певцов. Возможно, будем приглашать непрофессиональных актеров как Ольгу Бузову для отдельных спектаклей».

Эдуард Бояков

Напомним, что в июне на сцене МХАТа имени Горького появилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Она сыграла в постановке «Чудесный грузин» роль шпионки Беллы Шанталь, сообщает портал Ura.ru.

После ее выхода на сцену в среде актеров произошел самый настоящий взрыв. Многие выражали свое недоумение, как можно было вывести на сцену непрофессиональную актрису. В адрес певицы и телеведущей посыпались многочисленные упреки. Свою долю критики получил и сам Эдуард Бояков.

Смотрите также: