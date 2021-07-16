Акцент на талии: Наташа Королева в тунике с остромодным принтом и розовых шортиках примерила поясную сумку

Популярная певица любит яркие цвета и трендовые вещи, поэтому наряжается даже в повседневности.

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева давно и активно ведет свой микроблог в Instagram. У певицы всегда есть что рассказать — от новостей про концерты и премьеры до нарядов, в которых красотка выступает или выходит в люди. Поскольку знаменитость считает себя настоящей модницей, то она следит за последними фэшн-трендами, в соответствии с которыми выстаивает свой стиль.

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Этим летом артистка особенно полюбила цветочный принт. И это неудивительно — этот дизайн на любой одежде стал настоящим мастхэвом. Новый образ Королева составила из туники с крупными цветами и розовых мини-шортиков. Акцентом на талии стала поясная сумка ярко-красного цвета.

«Такая красивая!», «Самая красивая, самая талантливая, самая привлекательная, Наташа!», «Какая Вы красавица, Наташа», «Красотулька», «Как всегда прекрасно выглядите!», «Огонь!» — пишут поклонники комплименты.

Кстати, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко раннее подробно рассказала, на какой вариант цветочного принта в сезоне следует обратить особое внимание.

«Какие именно цветы доминируют в сезоне весна-лето 2021: во-первых, это вихрь. Потому что самая модная цветочная палитра — это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками», — отмечала стилист.

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