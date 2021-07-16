«Никакая Мамаева тебе не поможет»: муж Макеевой назвал свою бывшую жену гнусным животным

Как отметил Роман Мальков, он хочет, чтобы Светлана навсегда убралась из его жизни.

Муж актрисы Анастасии Макеевой строитель Роман Мальков в Instagram, общаясь со своими поклонниками, нелестно высказался в адрес бывшей жены Светланы, которая вместе с их детьми проживает за рубежом. На днях девушка пообщалась в соцсетях с бывшей женой футболиста Павла Мамаева Аланой. Они обе оказались подругами по несчастью, которые развелись с мужьями.

«Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет». Роман Мальков

Как отметил Роман Мальков, на его бывшую жену подписаны в соцсетях два типа людей. Это либо нищеброды, либо те люди, которые просто молчат. Он посоветовал Светлане убраться из его жизни и не произносить вслух имя его законной жены Анастасии Макеевой, с которой он сейчас проводит время на Кубе.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену ради Анастасии Макеевой. В недалеком будущем влюбленные хотят обзавестись потомством. Как известно, у актрисы пока нет своих детей.

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