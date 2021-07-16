«У меня короткие пальцы»: Агата Муцениеце откровенно рассказала о своих комплексах

Большинство людей что-то в себе не устраивает. И звезды точно так же имеют комплексы, о которых либо стараются не вспоминать и не упоминать, либо объявляют им войну и начинают искоренять. Актриса Агата Муцениеце в беседе с поклонниками призналась, что у нее их миллиард. И откровенно перечислила свои недостатки, загибая пальцы один за другим.

«Зубы мне не нравились. В какой-то момент бесил вихорочек на голове. Мне не нравились мои ноги, в какой-то момент мне казалось, что они жирные. Мне казалось, что я неталантливая актриса в какой-то период. Мне казалось, что у меня ужасный голос, мне казалось, что у меня жирные руки. Мне казалось, что у меня короткие пальцы на руках», — перечислила девушка.

Муцениеце призналась, что комплексов у нее, на самом деле, миллиард. Причем они меняются постоянно. Многие отрицательные, по ее мнению, качества и черты ей удалось исправить.

Напомним, Агата Муцениеце прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа», где сыграла роль Дарьи Старковой. Эта картина стала для нее судьбоносной и в личной жизни — она познакомилась с актером Павлом Прилучным, ставшим ее мужем на 9 лет. В брак у них родилось двое детей, в 2020 году пара распалась.

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