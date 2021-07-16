«Каждый на своем зубце»: Галкин показал пернатых гостей на стене фамильного гнезда в Грязи

Шоумен и телеведущий Максим Галкин давно проживает с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой в настоящем замке в Подмосковье. Особняк в шесть этажей он построил с нуля, и теперь его фамильное гнездо периодически мелькает в микроблоге как один из главных героев фото- и видеозарисовок о жизни звездного семейства.

больше по теме Нетребко в платье цвета цикламены со шлейфом поднялась на сцену старейшего театра Европы Оперная певица находится на гастролях в Неаполе.

Накануне вечером, традиционно обходя свои владения, Галкин сделал любопытное наблюдение на стене с башней. Прилетели несколько белых голубей, которые расположились в интересном порядке, и хозяин поспешил запечатлеть эту картину на память.

«Голуби на башне заседают. Каждый на своем зубце», — подписал фото Галкин.

Подписчики в комментариях поспешили заметить, что появление белых пернатых — это хороший знак. И поинтересовались, чьи это птицы — неужели Галкин и Пугачева стали разводить голубей? На что телеведущий ответи, что это соседские.

«Смешные», «Очень здорово, что Вы видите прекрасное рядом, в простых вещах… И нам показываете… », «Пусть это будет добрым знаком для вашей семьи», «Голуби — к добру! Счастья Вам!», «Охрана не дремлет!», «Боже мой, как хорошо, что где то есть кусочек романтики», «Ниче так гнездышко», «Ваша башня чем то напоминает мне башню из мультика Рапунцель», — пишут фолловеры.

Смотрите также