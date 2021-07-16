«Вот это конфетка!»: пляжный снимок Аделины Сотниковой в бикини взорвал Сеть

25-летняя олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Аделина Сотникова этим летом в Сочи совмещает отдых и работу. Девушка вошла в актерскую труппу шоу Татьяны Навки и дебютировала в роли Людмилы в молодости в мюзикле «Руслан и Людмила». Выступления проходят практически ежедневно, но спортсменка находит время для релакса, посещая местный пляж.

На новом снимке, которым поделилась красавица-фигуристка, она принимает солнечные ванны. Сидя на шезлонге, Сотникова в бикини с лифом бандо позирует на камеру, эффектно вытянув длинные стройные ножки.

«Я выбираю жить в кайф», — подписала девушка снимок.

Подписчики в комментариях усыпали звезду льда комплиментами. Пляжная фотография Сотниковой в бикини буквально взорвала Сеть.

«Вот это конфетка!», «Невероятно безупречная», «Огонь», «Красоточка!», «Вы огонь!», «Солнечное лето и Аделина в нем», «Восхитительна! Как и в Сочи», «Ля какая», «Шикарное фотография получилась. Вы классно смотритесь», «Чудненько выглядишь на фото!!!», «Очаровательна», «Красота же, уфь!», «Чудесная Адель», — восторженно написали фолловеры.

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