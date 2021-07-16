«Я буду продолжать играть на гитаре»: Кинчев болезненно отреагировал на запрет фестиваля в Питере

По словам музыканта, он не собирается плясать ни под чью дудку на старости лет.

Музыкант Константин Кинчев в Instagram высказался в связи с отменой фестиваля в Санкт-Петербурге, где он должен был выступить перед своими поклонниками.

«Теперь, оказывается, я не могу играть свои песни на гитаре без согласования с Комитетом по культуре. Я никогда не плясал под чужую дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни».

Константин Кинчев

Как отметил Константин Кинчев, власти Санкт-Петербурга проводят фестиваль «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество людей. «А мой фестиваль закрываете. Сначала ограничиваете до трех тысяч человек, а потом и вовсе отменяете. Это когда уже собрана сцена, свет, поставлены аппараты. Я не говорю о материальной компенсации», — заметил Константин Кинчев.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. Каждый день наблюдается прирост заболевших более двух тысяч человек.

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