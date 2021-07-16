«А, может быть, сначала?»: муж Бородиной на фоне развода намекнул жене на воссоединение

Пока Ксения Бородина наслаждается заграничным сервисом на побережье Эгейского моря в Бодруме, ее муж Курбан Омаров отдыхает в Сочи. Пара на грани развода, первое заседание по делу состоится со дня на день, и, судя по отношениям между пока еще супругами, Бородина намерена дойти в этот раз до конца — первая попытка пять лет назад закончилась примирением.

Но муж с женой пока еще не отписались друг от друга в Instagram, а это по народным приметам означает, что еще не все потеряно. Зная, что жена видит его публикации, Омаров разместил в своем микроблоге фрагмент песни, которую он исполнил в караоке одного из сочинских заведений, обратив две красноречивые строки непосредственно в камеру.

«А может быть, сначала? Ну что ты молчишь…» — заглянул в объектив мужчина.

Практически все подписчики расшифровали этот музыкальный посыл Омарова как обращение к жене.

«Понятно, кому песня посвящается! Молчит, значит, Бородулька! Жаль, что все так… может, все наладится?», «Ураааа! Ксюха, ну прости этого пижона, он так любит тебя», «Вы всегда были такой отрывной или развод сыграл свою роль? Ничего личного, на протяжении всего времени у вас только отдых и веселье… Извините, но как-то все легкомысленно со стороны», «Сначала косячит… потом что ты молчишь», «Разведенки все петь начинают! Курбан, дерзай, мы тебя поддержим», — прокомментировали фолловеры видеоролик.

Многие осудили Омарова за его поведение, охарактеризовав его «как с цепи сорвался после разрыва». Дело в том, что, съехав из особняка жены, бизнесмен отправился в путешествия и начал снимать влоги, а также много веселиться.

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