Желанный Dior: Бородина на отдыхе пополнила гардероб люксовыми мини-сумочкой и сережками

Телеведущая обожает шопинг и даже на море не смогла пройти мимо бутиков.

Ксения Бородина, расставшись с мужем Курбаном Омаровым, поспешила развеяться и переключилась на отдых. Сейчас красотка отдыхает в Бодруме, куда улетела вместе с двумя дочками и подругой. Она много загорает, гуляет, плавает на яхте, показывая все это у себя в микроблоге.

Накануне к досугу Бородиной добавилось еще одно любимое времяпрепровождение теледивы — шопинг. Девушка просто обожает делать покупки для себя любимой, поэтому не отказала себе в удовольствии пополнить коллекцию сумочек новеньким мини-экземпляром.

«Невозможно было пройти мимо», — призналась красотка.

Бородина сделала распаковку заветных пакетиков и коробочек Dior, и оказалось, что сумочкой модница не ограничилась. Она порадовала себя новой парой сережек, от которых осталась в восторге.

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