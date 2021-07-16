Нетребко в платье цвета цикламена со шлейфом поднялась на сцену старейшего театра Европы

По передвижениям оперной дивы Анны Нетребко можно легко изучить географию и историю Европы. Еще вчера звезда была в греческих Афинах, где давала концерт на сцене уникального античного сооружения, на котором впервые в XIX веке были проведены Олимпийские игры, а уже сегодня блистает на подмостках старейшего оперного театра Европы «Сан-Карло» в Неаполе.

На публике дива за вечер всегда сменяет несколько роскошных концертных нарядов. Как правило, это сложносочиненные образы из блинных платьев, накидок, шлейфов и рукавов. но иногда дива отдает предпочтение простоте и лаконичности. На этот раз красотка блистала в длинном платье-балахоне цвета цикламена, которое эффектно развевалось от потоков искусственного ветра на сцене.

Во всей красе наряд дива продемонстрировала в гримерке. Голову звезды украсила корона, и образ певицы получился роскошным и величественным.

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