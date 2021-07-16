Освежает и подчеркивает загар: Каменских вслед за Королевой нарядилась в желтое мини-платье

Летом звездным модницам, как и любым другим, хочется не только оставаться в тренде, но и наслаждаться легкостью тканей и удобством фасонов кроя, особенно столь жаркое, как в этом году, время. Певица Наташа Королева, например, отдала предпочтение пышному многоярусному крою платья из гипюра, когда отправилась на фотосессию в лавандовые поля.

Стилист Анжелика Гарсон отметила, что аутфит исполнительницы «Желтых тюльпанов» и «Подсолнухов» получился очень женственным. А летнюю тему усилили лавандовые поля и венок из полевых цветов.

Не менее женственной оказалась и землячка Наташи Королевой певица Анастасия Каменских, которая тоже облачилась в нежно-желтое. Фасон наряда, в котором позировала красотка в тени сочной зелени, представлял собой мини-футляр.

Как любой светлый оттенок солнечной палитры, нежно-желтый цвет освежил образ модницы, а также подчеркнул бронзовый тон кожи звезды — Каменских довольно много загорает даже на гастролях, выкраивая время между репетициями и выступлениями.

Смотрите также