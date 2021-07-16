«Чувствую себя «негабаритной»: беременная Арзамасова высказалась о своем состоянии

Прославившаяся ролью Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова находится на последних неделях беременности. 26-летняя звезда театра и кино готовится впервые стать мамой им подарить мужу, 47-летнему продюсеру, фигуристу Илье Авербуху сына.

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Сейчас семейная чета в расширенном составе — с тещей и пасынком — обосновалась в Сочи. Авербух представил на льду премьеру «Анны Карениной», а жена находится рядом и поддерживает в сложные минуты.

Но если для фигуриста пребывание на курорте сейчас — это больше работа, то для его жены — однообразные дни ничегонеделания. И Лиза пожаловалась своим подписчикам, что никогда так много не бездельничала. К тому же, трудности, связанные с последними днями ожидания перед родами дают о себе знать.

«Чувствую себя немного нелепой, «негабаритной», — призналась девушка.

Подписчики поспешили поддержать актрису и напомнили, что сейчас самое время набираться сил и отдыхать. Материнство — это трудозатратно, поэтому впереди ее ждет много дел.

«Пришло время безделья, на здоровье», «Наслаждайся ничего-не-деланием. Потому что все молодые мамы наверное потом как раз мечтают просто посидеть в сторонке», «Очень вам к лицу быть «негабаритной»! Отдыхайте и наполняйтесь позитивом!», «Наслаждайтесь сном и тишиной. А то детки жизни не дадут спокойной», «Пока можно накопить ресурс», — прокомментировали фолловеры.

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