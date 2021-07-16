«Орех четкий»: Яна Кошкина в бикини взбудоражила поклонников пикантным видом сзади

31-летняя модель, звезда шоу «Однажды в России» и начинающая актриса театра «На Бронной» Яна Кошкина давно приобрела целую армию фанатов. Причем, многих сразил не только актерский талант красотки, но и ее выдающиеся внешние данные. Обладательнице пышных форм и яркого облика, предпочитающей откровенные наряды, часто достаются роли моделей, любовниц и не обремененных интеллектом длинноногих дам.

В своем микроблоге Кошкина активно поддерживает такое амплуа. Ее откровенные, подчас провокационные, наряды вызывают всплеск самых разных эмоций у публики – от любви до ненависти, что называется. И когда девушка спустя три недели отсутствия наконец появилась в Instagram, на нее вновь посыпались противоречивые комментарии.

Дело в том, что снимок, которым поделилась красотка, был сделан на отдыхе. Она позировала в бикини на краю бассейна спиной, подставив на первый план ягодицы.

«С возвращением меня в Instagram», написала девушка. Скучали?» — поинтересовалась красотка. От фолловеров сразу посыпались вопросы, где была все это время красотка, на что девушка ответила: «В отпуске!». Но и место комплиментам и осуждениям тут же нашлось.

«Мы скучали как могли, но вернулись к нам буйки», «Что-то фото, мягко не особо!», «Орех четкий», «Почаще так возвращайся», «Прекрасный вид сзади», «Кардан огонь», «Ого», «Скучали», «Да!!! Попа огонь», «Фото взрыв», «Яна не только спереди хороша!!! Сзади тоже огонь», — пишут в комментариях.

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