«Крыша на чиле, на расслабоне»: Джиган и Самойлова пострадали от урагана почти на два миллиона рублей

Многодетная мать показала, как стихия не на шутку разгулялась в роскошных владениях звездной семьи.

За жизнью рэпера Джигана и Оксаны Самойловой пристально наблюдают миллионы фолловеров в Instagram. Многодетная семья активно делится с поклонниками, как проводит будни, где отдыхает, как растут дети. О происходящем в доме звезд онлайн-аудитория узнает в первую очередь. И накануне Самойлова рассказала, что они пережили ураган.

Стихия разгулялась на приусадебном участке Джигана и Самойловой не на шутку. Роскошные владения стали настоящими руинами — надувной батут весом полтонны перевернуло, обрушилась гриль-терраса, поломаны детские аттракционы и беседка. По предварительным подсчетам, материальный ущерб от урагана составил кругленькую сумму.

«Батут 1000000, гриль 500000, беседка 200000», — посчитала ущерб Самойлова. И резюмировала: «Просто реально, все, что было во дворе, все сломалось».

Самойлова подробно показала царящую во дворе обстановку хаоса. Все что осталось звездному семейству — это с юмором реагировать на произошедшее.

«Как Ариела сказала: «Крыша на чиле. На расслабоне», — качая головой, посмеялся Джиган.

Жена Джигана не смогла спокойно смотреть на разрушения и решила уехать снимать стресс. С детьми они отправились на шопинг и в ресторан, заедать переживания.

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