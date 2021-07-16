«Самая модная палитра»: Кудрявцева в платье с крупным цветочным принтом позировала на террасе

Известная телеведущая Лера Кудрявцева этой весной отметила свой 50-летний юбилей. Только вот поклонники давно заметили, что яркая блондинка не имеет ничего общего со своим паспортным возрастом — кажется, будто ей вдвое меньше. Девушка подчеркивает свою моложавость правильно подобранным гардеробом, отслеживая тренды.

Даже в повседневности красотка Кудрявцева стремится выглядеть модно. На этот раз в ожидании дождя Кудрявцева расположилась на террасе своего особняка и запечатлела себя на видеоселфи. На ней было яркое синее платье с крупным цветочным принтом — таким, как Эвелина Хромченко советует модницам.

«Самая модная цветочная палитра — это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — заметила ранее телеведущая и фэшн-эксперт.

К слову, на цветочный принт в этом сезоне направили пристальное внимание многие звездные модницы. Наташа Королева, Стефания Маликова, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и многие другие знаменитости доказали, что цветам на нарядах все возрасты покорны.

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