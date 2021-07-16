«Хочет выглядеть загадочной мадам»: экс-звезда «Дома-2» Солнцев прошелся по разводящейся с мужем Бородиной

Уже месяц поклонники не перестают обсуждать грядущий развод Ксении Бородиной со вторым мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая и бизнесмен расстались спустя шесть лет брака, но по обоим нельзя сказать, что они переживают — каждый из них сейчас отдыхает и веселится на разных курортах.

Ведущая «Дома-2», например, улетела в Турцию, на один из популярных звездных курортов Бодрум. И за ней наблюдают не только зрители реалити-шоу, но и экс-участники. Один из острых на язык представителей «золотого состава» телестройки Рустам Солнцев не смог промолчать, глядя на происходящие в семье теледивы пертурбации, и прокомментировал новый пост Бородиной в соцсети, где она написала: «Игра окончена, детка!…».

«Бородуся до одури хочет выглядеть загадочной мадам закончившей мистическую игру с неким Джеймсом Бондом. Она вопиет — аста ла виста, бейби, и человек неподготовленный, действительно, может нашу сиплую подругу спутать с кем-то загадочным», — прошелся по Бородиной Солнцев. И добавил: «Надеюсь, хотя бы себе она призналась, что выходить замуж за лишь бы кого и из вредности к бывшему — это и есть та глупость, которая произошла».

Сама Бородина никак не комментирует ни свой развод, ни его причины, ни высказывания коллег и хейтеров относительно происходящего. Как и Омаров, который, кстати, наслаждается отпуском в Сочи, устраивая пенные вечеринки.

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