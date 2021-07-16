Цвета экрю: Навка в гипюровой рубашке и пышной юбке с оборкой отметилась в телестудии

Татьяна Навка этим летом привезла в Сочи свой обновленный мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Фигуристка ввела в сюжет сразу нескольких олимпийских чемпионок — теперь Людмилу кроме нее играют Алина Загитова и Аделина Сотникова. Каждое представление проходит с большим успехом, и звезда не без гордости рассказывает об этом у себя в микроблоге.

Накануне фигуристка посетила телестудию, где вместе с коллегами по льду рассказала последние новости о своем мюзикле, а также поделилась планами на будущий сезон. Для выхода в свет красотка облачилась в гипюровый комплект модного цвета экрю, состоящий из блузки рубашечного кроя и длинной юбки. Стилист Элла Маковей назвала образ неоднозначным.

«Татьяна выбрала комплект из гипюра. Блузку рубашечного кроя можно назвать хитом этого сезона. А вот длинная прямая юбка с оборкой по подолу — отсылка к другой эпохе. Актуальные пышные юбки-макси и платья из шитья и кроше, перехваченные на талии широкими ремнями, были представлены в весенне-летних коллекциях ведущих домов моды. Возможно, это и вдохновило фигуристку на столь неоднозначный выбор», — прокомментировала образ звезды Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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