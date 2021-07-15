«Уф, ну что за фифа?»: Бородина в бикини бандо кремового оттенка позировала на побережье

Турция – одно из любимых мест отдыха Ксении Бородиной. Несколько месяцев назад она побывала там со своей семьей. После этого начали появляться слухи, что брак телеведущей и Курбана Омарова трещит по швам. Предположения фанатов подтвердились буквально две недели назад – Ксения подала на развод. А теперь наслаждается отдыхом в Бодруме. В своем Instagram она делится моментами и яркими снимками. На этот раз Бородина позировала в бикини бандо кремового оттенка.

«Уф, ну что за фифа! Классный купальник! Огонь! Самая лучшая! Какая классная!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что Курбан Омаров также наслаждается отдыхом на морском побережье. В компании сына от первого брака он отдыхает в Сочи.

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