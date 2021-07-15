«У кого ноги длиннее?»: Волочкова запечатлелась в фирменном шпагате, оседлав коня

В начале мая Анастасия Волочкова в очередной раз отдыхала на Мальдивах. Сразу по возвращению она рассталась со своим возлюбленным по имени Олег, о чем поспешила сообщить в своем Instagram. Теперь 45-летняя блондинка — в поиске новой любви. А пока в личной жизни не все ладится, экс-балерина решила попутешествовать по России. Накануне она отметилась в Астрахани, а теперь оказалась в Подмосковье, где посетила конноспортивный клуб. В своем Instagram опубликовала фото с прогулки, в рамках которой не обошлось без любимого шпагата.

«У кого ноги длиннее?» — спросила у подписчиков Волочкова, позируя на коне.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Так много раз задаете вопрос про длину ног. Вы красавица! Шикарный кадр! Каскадерские трюки», — писали пользователи Сети.

Смотрите также: