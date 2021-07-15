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«Меган хочет стать Кардашьян»: популярная модель рассказала о планах герцогини Сассекской

Лейлани Даудинг поделилась своим мнением с британским таблоидом.

«Меган хочет стать Кардашьян»: популярная модель рассказала о планах герцогини Сассекской
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

В прошлом году Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. И пока весь мир приходил в себя от услышанных новостей, модель Лейлани Даудинг уже тогда отметила, что герцогиня Сассекская давно была настроена сделать этот шаг.

«Я с самого начала знала, что она вернется в Лос-Анджелес. Она хочет стать второй Кардашьян, чтобы ходить по красным дорожкам, наслаждаться славой и блеском, а не делать королевские поступки и приносить людям пользу», — цитирует Даудинг Express.

Напомним, в марте этого года герцоги Сассекские дали разгромное интервью Опре Уинфри, в котором отметили, что во дворце Меган столкнулась с расизмом. А Гарри решил увезти семью за океан, чтобы не повторить историю принцессы Дианы.

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