Царственный цвет: Нетребко в платье в пол с рукавами-крыльями предстала на сцене в Неаполе

Анна Нетребко привыкла много путешествовать. Она является одной из самых известных оперных певиц в мире. Ее гастроли расписаны на годы вперед. Но из-за пандемии даже она некоторое время оставалась без работы. Но потом артистка смогла ездить в Россию, а теперь снова гастролирует по Европе. Она уже побывала в Афинах, где также гуляла с Филиппом Киркоровым. А потом звезда вернулась в Италию.

У Анны было несколько свободных дней, поэтому она успела погулять по старинным улицам в сарафане оверсайз и посетить Ботанический сад, надев яркое платье и шляпку с широкими полями. Также она посетила репетицию, на которой была в полосатом платье. А вот 15 июля Нетребко готовилась к выступлению в Неаполе. Она на этот раз выбрала роскошное платье с царственным небесно-голубым цветом.

Оперная дива предстала в наряде в пол с эффектными рукавами-крыльями. Серебристые блики добавляли луку изящества, как и прическа с кудряшками. Вместе с артисткой вышел на сцену ее муж Юсиф Эйвазов, а также Анита Рачвелишвили и Лука Сальси.

«Начинаем! Красавец» — сказала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядела дива. Нетребко получила множество комплиментов. «Самая красивая и притягательная и обворожительная», «Какой наряд, как вам идет», «Роскошь вам к лицу», «Платье просто необыкновенное», «Какая вы женщина, просто богиня», «Вы с мужем украшение любого концерта», «Вы королева», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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