«В шоке, не могу переварить»: Шевчук и Гребенщиков ужаснулись смерти Петра Мамонова

Многие коллеги музыканта думали, что новости о его тяжелом состоянии преувеличены.

Лидера группы «ДДТ» Юрий Шевчук признался, что шокирован новостью о смерти Петра Мамонова. Для него это настоящее горе, как и для родных ушедшего музыканта.

Это утрата не только для близких Петра Мамонова, но и для всей рок-музыки, всей культуры.

«Я только что узнал. Я в шоке, я пока не могу переварить. Очень неординарный, удивительный, самостоятельный во всех своих поисках человек Петр Мамонов», — сказал артист ФАН.

К новостям о тяжелом состоянии Петра Мамонова многие его коллеги относились с недоверием. Полагали, что СМИ накручивают, искусственно создают ажиотаж.

«Я клянусь, вчера только вспомнил и думаю, что надо Петру Николаевичу позвонить, поехать к нему за город на день-два, потому что я всегда, когда к нему езжу, у меня аура всегда другая заряжается», — признался телеканалу «360» российский и американский актер Игорь Жижикин.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков буквально потерял дар речи, узнав о смерти коллеги и друга.

«Знаете, я ничего не могу сказать, простите. Ради бога, простите меня», — ответил Борис Гребенщиков 5-tv.ru.

Петр Мамонов заболел коронавирусом в конце июня. Первое время музыкант лечился дома, а потом был госпитализирован в больницу в Коммунарку. Там он и умер 15 июля. Последние пару недель лидер группы «Звуки Му» был подключен к аппарату ИВЛ.

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