«Умер все-таки? О, боже мой»: режиссер Лунгин с трудом нашел слова, узнав о смерти Мамонова

Режиссер Павел Лунгин был шокирован новостью о смерти Петра Мамонова. 14 июля он звонил супруге музыканта Ольге Мамоновой, справлялся о здоровье друга. Новости были одна тревожнее другой: больше двух недель музыкант находился в медикаментозной коме. Это должно было помочь организму справиться с ковидом.

Недавно врачи предприняли попытку «разбудить» основателя группы «Звуки Му», но безуспешно. Решили подождать еще несколько дней и попробовать снова, но не успели. 15 июля Петра Мамонова не стало. Он умер в больнице Коммунарки.

«Умер все-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это», — с трудом подобрал слова Лунгин, комментируя телеканалу «360».

Павел Лунгин много лет дружил с Петром Мамоновым. Впервые судьба столкнула их на съемках «Такси-блюз» в 1990 году. Тогда режиссер и музыкант, игравший одну из ролей, начали общаться не только на площадке.

В 2006 году, когда Мамонов был в депрессии и жил в уединении, Лунгин смог уговорить его на съемки. В фильме «Остров» он исполнил монаха, который замаливает грехи, а в 2009-м творческий тандем снова был вместе: Мамонов сыграл в картине «Царь».

Их связывали долгие приятельские отношения. Сегодняшняя трагедия для режиссера сравнима с потерей близкого родственника.

«Петя Мамонов — это прежде всего невероятный масштаб личности, непонятный, великий в своих трагедиях… Все время искал какую-то правду, желал дойти до конца и в саморазрушении, и в поиске чистоты», » рассуждает Павел Лунгин в беседе с Пятым каналом.

Режиссер признает, что встретить такого человека удается далеко не каждому.

«Чувствую себя абсолютно осиротевшим», — признался режиссер.

Петр Мамонов умер в Москве, почти месяц он боролся с коронавирусом. Изначально музыкант надеялся, что недомогание пройдет само, и лечился дома, когда ситуация стала выходить из-под контроля — вызвал скорую помощь. К тому моменту площадь поражения легких уже превышала 80%.

Две недели он был подключен к аппарату ИВЛ. Все это время Ольга Мамонова находилась на связи с врачами и верила, что мужа удастся спасти.

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