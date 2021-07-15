Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщили в Instagram коллектива. Позже информацию подтвердила ТАСС арт-директор Анна Чех.

«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Горячев боролся с коронавирусом на протяжении трех недель.

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В «Хор Турецкого» Горячев пришел в 2002 году. У него остались жена и дочь.

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