Стало известно, где похоронят Петра Мамонова

Актер и музыкант умер 15 июля в возрасте 70 лет.

Более двух недель назад актер и музыкант Петр Мамонов был госпитализирован с подозрениями на коронавирус. С 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ. У исполнителя главной роли в фильме «Остров» поражение легких составляло 60 процентов. 15 июля он умер.

Основателя «Звуки Му» Петра Мамонова похоронят на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Дата пока не известна.

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Добавим, что роль монаха в фильме «Остров» 2006 года была отмечена наградами «Золотой орел» и «Ника». Также артист снимался в картинах «Игла», «Царь» и «Иерей-Сан». 2 июля Владимир Путин наградил Мамонова орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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