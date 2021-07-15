«В отрыв!»: Гагарина в кукольном мини-платье пудрового цвета повеселилась с Биланом и Пелагеей

Полина Гагарина обычно много работает. Певица не перестает выпускать новые хиты и создавать красочные шоу. При этом она успевает ездить на съемки и фотосессии. Этим летом артистка уже провела несколько недель в отпуске. Она отдыхала с детьми в Греции. А по возвращению в Москву девушка успела увидеться с друзьями, пополнить гардероб и побывать в своем новом доме, где делает ремонт.

А вот 14 июля Полина смогла повеселиться. Она появилась на вечеринке Пелагеи, которая решила с размахом отметить 35-летие. Именинница в белоснежном платье в пол с корсетом принимала гостей. Ее нежный образ дополнили цветы в волосах. Девушка в этот вечер танцевала с дочкой Таисией, а также с Димой Биланом. Гагарина для особенного вечера выбрала кукольное платье.

Она надела наряд бэби-долл пудрового цвета и босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул ее загар. Певица легко двигалась. Она тоже закружилась в танце с Биланом. Так вышло, что они оделись в одной гамме.

«Парный дресс-код», — отметила звезда. «Ну что, Дмитрий, нам ждать первоклассного дуэта скоро, я узнала», — выдала Полина. «Ах ты какая! Ах ты лиса! Где ты подслушала это?!» — удивился артист.

Позже девушка также лично поздравила Пелагею и вместе с ней устроила танцы на публике. Они веселились очень долго. Кульминацией праздника стал многоярусный торт. Именинница его разрезала после речи Леонида Агутина. К слову, на празднике также были Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской и другие известные персоны.

«В отрыв!» — написала Гагарина. «Моя любимая Поля! Добрая, маленькая и такая сильная девочка, потрясающая певица и мама! В тебе сочетаются невероятные качества, которые я обожаю всей душой! Ты как никто, заслуживаешь настоящего счастья! И так и будет! Спасибо за этот чудесный, теплый вечер! Еще раз с днем рождения! Все лучшее впереди», — заявила она.

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