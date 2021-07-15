С 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ.

В Москве умер актер и музыкант Петр Мамонов. Об этом сообщила его жена, пишет Пятый канал. Исполнитель главной роли в фильме «Остров» был госпитализирован с подозрением на коронавирус, а 1 июля его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние 70-летнего мужчины было крайне тяжелым, с 60-процентным поражением легких.

Добавим, что 2 июля Владимир Путин наградил Мамонова орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Напомним, что, будучи основателем музыкальной группы «Звуки Му», Мамонов умудрился стать весьма ценным драматическим актером кино. Его роль монаха в фильме «Остров» 2006 года была отмечена наградами «Золотой орел» и «Ника». Также артист снимался в картинах «Игла», «Царь» и «Иерей-Сан».

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