«Дочь! Годик и пять»: Данила Козловский поделился уникальным кадром с Одой Валентиной на руках

На личной страничке в Instagram Данила Козловский поделился уникальным снимком, на котором он позировал с дочкой. Несмотря на занятость, актер не забывает о наследнице. Ранее Данила дал понять, что чувствует свою вину перед Ольгой Зуевой. В прессе ходили слухи, что Козловский якобы на съемках увлекся Оксаной Акиньшиной. Если большую часть времени актер проводил на родине, то его избранница с маленькой дочкой в США. И пусть сейчас Данила и Ольга не пара, они остались родителями. У них есть обязанности по отношению к общему ребенку.

На свежем фото Данила предстал с доченькой, держа ее на руках. При этом малышка отвернулась от камеры, посмотрев на бушующее море. Оду Валентину нарядили в хлопковое кипенно-белое платьице бэби-долл. У светловолосой малышки есть кудряшки. Ребенок сама очарование. Ну а любящая улыбка гордого отца говорит сама за себя.

«Дочь! Годик и пять», — трогательно подписал снимок Данила.

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