«Что за красота такая?»: Рудова в бикини показала, как загорает в Сен-Тропе

Актриса Наталья Рудова и модель Анастасия Решетова дружат с 2015 года. Они познакомились на съемках клипа Тимати «Ключи от рая». Минувшей зимой девушки вместе отдыхали в Дубае, а теперь решили покорить пляжи Сен-Тропе. В своем Instagram Наталья поделилась снимком, на котором позировала в черном бикини. Фанаты оценили публикацию.

«Красотка! Что за красота такая? Огонь! Хорошего вам отдыха!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудова отметила свое 38-летие. В прошлом году блондинке приписывали новый роман и даже беременность, но спустя время Наталья все опровергла. О своей личной жизни она по-прежнему предпочитает не рассказывать фанатам.

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