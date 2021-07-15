«Моя вечно молодая, юморная, мудрая»: Анфиса Чехова в пудровом платье-рубашке предстала с мамой

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова уже когда-то признавалась, что обожает баловать свою маму Наталию. Звезде доставляет удовольствие наблюдать за тем, как радуется ее родительница. Анфиса Чехова водит маму в рестораны и возит отдыхать.

Снимки, которым актриса поделилась в Instagram, очевидно, были сделаны во время одной из таких поездок. В кадре Чехова и ее мама предстали в одежде, которую обычно одевают, чтобы прогуляться на пляж.

На Анфисе Чеховой пудровое платье-рубашка, в котором она отмечалась на Мальдивах.

Актриса под фото поздравила маму с днем рождения, признавшись, что она у нее удивительный человек — добрый и веселый.

«Вот все, кто с ней встречаются, говорят мне: «Как тебе повезло! Мне бы такую маму!» А у меня она есть! Моя вечно молодая, юморная, мудрая, задорная, чувствительная и отзывчивая маман. Главное, будь здорова, мамочка. А все остальным мы, твои близкие, тебя обеспечим и одарим», — пообещала родительнице Анфиса Чехова.

Одной из первых на этот пост отозвалась мама другой звезды, рэпера Тимати.

«Только хороший человек мог воспитать дочь с такой трепетной и небезразличной душой! Маме жить до 120», — пожелала Симона.

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