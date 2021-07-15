«Спасибо, что ты есть»: вдова Дмитрия Марьянова рассекретила нового избранника

В октябре исполнится четыре года со дня смерти известного артиста Дмитрия Марьянова. Он скоропостижно скончался в клинике, где проходил лечение в связи с алкогольной зависимостью.

За это время близкие актера сумели принять его уход, их жизнь вернулась в привычное русло.

Погоревав о смерти мужа, утешилась вдова Дмитрия Марьянова, психолог и коуч, 35-летняя Ксения Бик.

У женщины новый роман. Судя по всему, у Ксении и ее избранника все серьезно, так что она решила представить возлюбленного своей аудитории в Instagram. Блондинка поделилась видео, на котором запечатлена с симпатичным молодым человеком с брутальной щетиной.

«Мы в моменте. Спасибо, что ты есть!» — подписала кадры Ксении Бик.

Кто-то из знакомых пары отметил в своем комментарии аккаунт избранника вдовы Дмитрия Марьянова. Возлюбленным Ксении оказался журналист и радиоведущий Сергей Соболев.

В отличие от Бик, он уже несколько месяцев публикует совместные с ней фото на своей странице и признается в любви. Первый пост, посвященный Ксении, появился в микроблоге Соболева в апреле. Ранее женщина рассказывала, что ее избранник тоже вдовец.

Напомним, Ксения Бик после смерти Дмитрия Марьянова стала звездой телевизионных ток-шоу, в которых обсуждались сложные отношения между супругами, а также вопросы наследства. Ксения растит дочку Дмитрия Марьянова Анфису, девочке тринадцать лет.

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