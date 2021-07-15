«Как русалка!»: Макеева в искрящемся бикини-бандо блеснула роскошными формами на пляже

В мае этого года актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Торжество, в том числе и венчание, прошло в Крыму, а после молодожены сразу же приступили к работе. И только спустя месяц они решили отправиться в свадебное путешествие. Выбор пал на Кубу. В своем Instagram звезда театр делится моментами отдыха. На этот раз она показала, как позировала в искрящемся бикини-бандо, блеснув своими роскошными формами.

«Как русалка! Классный купальник! Фигурка точеная, прелесть! Настя, молодец!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у актрисы. 37-летний мужчина приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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