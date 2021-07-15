«Мне с этим трудно жить»: дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что уже два года находится в угнетенном состоянии

Наследница актрисы Анна Заворотнюк сделала публичное заявление, рассказав, каково ей находиться рядом с мамой. Девушка чувствует себя зверьком, загнанным в угол.

Рядом со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк находятся ее близкие, и в частности, дочь Анна. Девушка поддерживают звездную маму во время борьбы с онкологией, и периодически дает понять в микроблоге, как ей тяжело справляться с эмоциями, видя страдания родного человека.

Анна Заворотнюк призналась, что уже почти два года находится в угнетенном состоянии, — именно столько времени болеет ее мама.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, девушка поехала отдыхать в Крым. Но и во время отпуска она не смогла расслабиться.

«Вы чаще всего видите мое улыбающееся лицо, и я вам транслирую свою веселость, радость и хорошее настроение. На самом деле это не так. У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить», — поделилась Анна Заворотнюк с подписчиками.

Девушка призналась, что чувствует себя зверьком, загнанным в угол. Временами Анне становится так плохо, что она не может встать с кровати.

«Я скрывала это, потому что о таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам», — добавила дочь Анастасии Заворотнюк.

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