Со стрижкой под мальчика: Анита Цой на «Славянском базаре» предстала без парика и косметики

Звезда оказалась одной из немногих, кто пообщался с журналистами.

Певица Анита Цой прибыла в белорусский Витебск на фестиваль «Славянский базар». Она оказалась одной из немногих из звезд, кто уделил внимание журналистам.

Интересно, что Анита Цой не стала заморачиваться с нарядами и макияжем. Исполнительница надела очки, кепку и безразмерную куртку поверх легкого костюма. Оказалось, что роскошные золотистые локоны звезды — это парик. Перед камерами Анита предстала с короткой стрижкой под мальчика, чем несколько смутила собравшихся журналистов.

Интересно, что пресса с нетерпением ждала певицу Ларису Долину. Однако она провела журналистов. Покинула вагон в безлюдной части перрона. Интервью с ней акулам пера придется отложить до лучших времен. Лариса Александровна пригнfла в «мерседес» и укатила в гостиницу, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что фестиваль «Славянский базар» в этом году, как и обычно, будет пестрить россыпью звезд. В Белоруссию приехали Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха и многие другие.

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