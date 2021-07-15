Использует как резинку для волос: Волочкова показала, какие трусики в гардеробе считает семейными

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль» показала ведущему трусики из своего гардероба, которые она считает семейными. Когда их взял в руки ведущий, то просто ошалел. Они очень маленькие и под категорию «семейные», как он заметил, вряд ли подойдут.
«Да это для меня семейный трусы. Очень большие. А я люблю поменьше. Знаешь почему? Потому что это как резиночка для волос», — заметила звезда и начала демонстрировать, как она использует нижнее белье.
«Красивые на самом деле трусы. Такие эротичные», — заметил Махмудов.
«Нет, ну кто-нибудь скажите, что это резиночка для волос. Чтобы натянуть семейные трусы — много ума не надо», — заявила довольная собой танцовщица.
Ранее Анастасия Волочкова демонстрировала самые маленькие трусики из своего гардероба. На их фоне «семейные» действительно смотрятся большими.