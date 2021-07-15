«Так хочется бегать»: Ирина Пегова в топе и легинсах цвета «взбесившейся Барби» подчеркнула несовершенства фигуры

Актриса и телеведущая активно занимается спортом даже во время отдыха.

43-летняя звезда экрана Ирина Пегова всегда отличалась пышными формами и была в теле. Однако лишний вес нисколько не портит актрису и совершенно не мешает ее самореализации. Ирина Пегова востребована у режиссеров и очень популярна у публики. Секрет, вероятно, кроется в естественности и искренности звезды, ее ненаигранных реакциях.

Но судя по всему, своими формами Ирина Пегова не очень довольна. Даже приехав на отдых в Крым, она отправилась в тренажерный зал. Правда, звезда уверяет, что совершенно не заставляла себя это делать. Фитнес с видом на море – штука очень привлекательная.

«Почему на отдыхе так хочется бегать, активничать?» — задалась вопросом Ирина Пегова в Instagram.

Подписчики не поддержали звезду, заявив, что у них таких желаний не возникает не то что на отдыхе, но и дома.

Стоит отметить, что для занятий спортом Ирина Пегова облачилась в весьма яркий облегающий наряд, который свидетельствует о том, что ей есть над чем работать.

Топ и легинсы цвета «взбесившейся Барби», как называет ярко-розовый историк моды Александр Васильев, подчеркнули изъяны женственной фигуры актрисы.

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