«Это ужас, позорище»: Волочкова назвала имя единственной женщины, которая была в ее спальне

Как отметила Анастасия Волочкова, в святая святых входят только ее любимые мужчины.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль» назвала имя единственной женщины, которой удалось побывать в ее спальне.

«Это моя спальня. Общий ее метраж — 102 квадратных метра. У меня даже квартир таких не было ранее. Сюда никто не входил, кроме моих любимых мужчин». Анастасия Волочкова

«И Ксении Собчак», — подметил ведущий Джемал Махмудов. «Это ужас, позорище. Да, Собчак. Как это было ужасно, если честно. Как можно было все так бесстыжим образом сделать, как она сделала. Ну, неважно», — заявила расстроенная Анастасия Волочкова.

Напомним, что Ксения Собчак в свое время делала интервью с Анастасией Волочковой. После него две звезды стали злейшими врагами. В частности, танцовщица обвиняла светскую львицу в том, что та наставила жучков во всем ее особняке. Причем даже в бане, где они какое-то время записывали интервью. Кроме того, Собчак позже утверждала, что нашла фаллоимитатор в спальне балерины.

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