«Игорь — никто и ничто, и звать его никак»: Анастасия Волочкова озвучила «погоняло» бывшего мужа

Как отметила балерина, бизнесмен так и не вернул ей три миллиона долларов.

Балерина Анастасия Волочкова в эфире шоу Джемала Махмудова «Доктор Стиль» уже в который раз нелестно отозвалась о своем бывшем муже — бизнесмене Игоре Вдовине, который, как она до сих пор уверяет, должен ей три миллиона долларов. Деньги мужчина, судя по всему, отдавать не намерен.

Как отметила танцовщица, теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь будет «погоняло» «бывший муж Анастасии Волочковой». По ее словам, для нее он на всю жизнь останется альфонсом, который не хочет платить по счетам.

«Но его погоняло так и останется с ним. Игорь — никто и ничто, и звать его никак. Этот альфонс является отцом моей дочери. Это единственное, что меня связывает с этим человеком». Анастасия Волочкова

Напомним, что Игорь Вдовин сейчас живет вместе с телеведущей Еленой Николаевой. Причем дочь Анастасии Волочковой от бизнесмена проживает именно с отцом. У нее сложились прекрасные отношения с мачехой, которая ее очень любит.

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