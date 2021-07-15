«Очень важно уметь быть одной»: дочь Анастасии Волочковой выпускает сборник стихотворений

Как отметила Ариадна, сейчас она находится в поиске иллюстратора.

Дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, в Instagram сообщила, что у нее в самое ближайшее время выходит сборник стихотворений собственного сочинения.

«Очень важно уметь быть одной». Ариадна Волочкова. Посвящено всем, кто переживает разрыв в дружбе или отношениях. Тем, кто теперь не одинок, а свободен. Как и просили. А еще, кто еще не знает, у меня выходит сборник стихотворений! Кстати, сейчас я в поиске иллюстратора. Если вы или ваши знакомые умеют красиво рисовать, отметьте их в комментариях! Очень поможете». Ариадна Волочкова

«Ариша, очень классно получилось. Прочла само стихотворение. Ты просто умничка. «Потрясающе. Очень красиво написано и исполнено», «Ариша, просто неповторимо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою дочь Ариадну Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина. Девушка проживает в доме отца. Оттуда, как она уверяет, ей удобнее добираться до школы.

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