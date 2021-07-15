Блогер заявил о романе с несовершеннолетней звездой «Очень странных дел»

Звезда сериала «Очень странные дела» и фильма «Энола Холмс» 17-летняя Милли Бобби Браун оказалась в центре интернет-скандала. На днях 21-летний блогер Хантер Экимович вышел в прямой эфир в Instagram и рассказал своим подписчикам, что он встречался с этой девушкой, когда ей было всего 15–16 лет. Якобы они прожили вместе восемь месяцев и даже имели интимные отношения. Для многих поклонников актрисы это стало шоком. У молодого человека тут же появилась личная армия хейтеров.

Отреагировали на откровения парня не только рядовые пользователи, но и официальные представители юной звезды.

«Сообщения мистера Экимовича в социальных сетях не только нечестны, но также безответственны, оскорбительны и полны ненависти, — цитирует официальную позицию Милли Бобби Браун издание Just Jared. — Вместо того, чтобы вести с ним публичный диалог через прессу или в социальных сетях, мы принимаем меры, чтобы гарантировать, что он прекратит такое поведение раз и навсегда».

Похоже, что молодому человеку грозит судебный иск за покушение на честь и достоинство известной артистки.

14 июля он опубликовал видео в TikTok, в котором объяснил свой поступок злоупотреблением алкоголя.

«Этого никогда не должно было случиться… В те два-три часа я напивался все больше и больше. Я становился все беспечнее. И сказал вещи, которые никогда не следовало говорить…» — признался блогер.

Он добавил, что его история быстро разлетелась по Интернету и обросла подробностями, которые он даже не озвучивал. Хантер подчеркнул, что ему жаль за ту видеотрансляцию и слова, сказанные на ней. Но он не стал напрямую обращаться к Милли, чтобы извиниться перед ней.

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