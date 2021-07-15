«Было потеряно лучшее»: Максим Виторган поделился снимком мамы, которая умерла 21 год назад

Актер Максим Виторган в Instagram почтил память своей матери известной актрисы Аллы Балтер. Она ушла из жизни 21 год назад после продолжительной болезни.
«21 год без. Все слезы пролиты, все слова сказаны, запахи забыты. В воспоминаниях все меньше подробностей. И уже не разберешь где воспоминания, а где представления. И все равно какое-то чувство в этот день. Как будто лучшее закончилось тогда. Было потеряно лучшее. 14 июля 2000 года».
«Тоже думаю, что такого счастья, как было, безмятежного, простого, настоящего уже не будет. Светлая память», — заметила в комментариях актриса Мария Миронова.
Напомним, что Алла Балтер, которая была ведущей актрисой театра имени Маяковского в Москве, на протяжении нескольких лет своей жизни боролась с раком позвоночника. Она похоронена на Ваганьковском кладбище столицы. Спустя несколько лет после ее смерти актер Эммануил Виторган женился на актрисе Ирине Млодик. У них в семье сегодня подрастают две дочки.