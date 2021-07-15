«Было потеряно лучшее»: Максим Виторган поделился снимком мамы, которая умерла 21 год назад

Актер Максим Виторган в Instagram почтил память своей матери известной актрисы Аллы Балтер. Она ушла из жизни 21 год назад после продолжительной болезни.

«21 год без. Все слезы пролиты, все слова сказаны, запахи забыты. В воспоминаниях все меньше подробностей. И уже не разберешь где воспоминания, а где представления. И все равно какое-то чувство в этот день. Как будто лучшее закончилось тогда. Было потеряно лучшее. 14 июля 2000 года». Максим Виторган

«Тоже думаю, что такого счастья, как было, безмятежного, простого, настоящего уже не будет. Светлая память», — заметила в комментариях актриса Мария Миронова.

Напомним, что Алла Балтер, которая была ведущей актрисой театра имени Маяковского в Москве, на протяжении нескольких лет своей жизни боролась с раком позвоночника. Она похоронена на Ваганьковском кладбище столицы. Спустя несколько лет после ее смерти актер Эммануил Виторган женился на актрисе Ирине Млодик. У них в семье сегодня подрастают две дочки.

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