«Захотели и показали»: невестка Валерии заявила, что рассекретила лицо дочери не ради хайпа

На днях сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана почти синхронно каждый в своем микроблоге показали личико дочери Селин. Молодые родители полгода не рассекречивали внешность хорошенькой малышки, снимая ее для сторис таким образом, чтобы в кадр не попадало лицо.

К удивлению многих подписчиков, Лиана и Арсений не стали обставлять знакомство с Селин какими-то шумными акциями, как это часто делают блогеры. Часть молодых родителей, рассекречивая своих наследников, например, устраивают конкурсы для аудитории.

Невестка певицы Валерии заявила, что ей такая позиция непонятна. Она готова рассказывать о своей жизни просто так, а не для того, чтобы кого-то заинтересовать и стать мегапопулярной в Сети.

«Вы никогда не увидите у меня треш-контента для привлечения подписчиков, просмотров и так далее, какой-то жесткой сюжетной линии, интриг, расследования, хайпа, — объяснила Лиана Шульгина в сторис микроблога. — Мне это не нужно. Есть как есть. Я не гоняюсь за количеством. Многие блогеры именно так ведут свою страницу. Мне это не понять. Кринжево как-то. Даже Селинку мы просто захотели и показали, как есть. Без всякой интриги, сюжета, зафотошопленных фото для хайпа».

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