«Стала рабыней своей привлекательности»: Александр Васильев раскритиковал манеру одеваться Елены Прокловой

Ведущий программы «Модный приговор», историк моды, писатель Александр Васильев подверг критике стиль и манеру одеваться актрисы Елены Прокловой. При этом мэтр уточнил, что хорошо относится к артистке, знает ее, как очень дружелюбного и доброго человека.

«Тем не менее, скажу, что ее наряды не имеют определенного стиля и никакого отношения к моде. Хотя, мне кажется, что Леночка могла бы купить себе все, что угодно: последние два десятилетия она жила в полном достатке», — высказался Александр Васильев.

Подверг критике историк моды и прическу Елены Прокловой, обратив внимание на ее любовь к челке.

«Это типичная прическа немолодых женщин из 80-х годов двадцатого века, когда они за тоненькой, реденькой челкой прятали свои морщины на лбу. Лене челка совсем не идет, она ее простит и отправляет назад, в 1980-е годы», — отметил Александр Васильев.

Главную проблему актрисы он видит в том, что та не хочет принимать свой возраст и до сих пор не рассталась с образом обольстительной красавицы, о которой грезили все мужчины Советского Союза.

«На мой взгляд, Лена стала рабыней своей привлекательной внешности. Проклова категорически не захотела стареть. А пластические операции привели к тому, что ее внешность изменилась. У нее, к примеру, удлинился нос. Появилось многое от бойца и от охотницы», — оценил внешность актрисы Васильев для издания «7 дней».

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