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Дом в деревне и квартира у Патриарших прудов: какое наследство оставил второй муж Пугачевой

Режиссер Александр Стефанович умер от коронавируса.

Дом в деревне и квартира у Патриарших прудов: какое наследство оставил второй муж Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный деятель искусств, второй муж певицы Аллы Пугачевой режиссер Александр Стефанович оставил после своей смерти неплохое наследство. Своих детей у него не было, поэтому все достанется его родственникам. После развода с Примадонной Стефанович, надо заметить, больше не женился.

Александр Стефанович
Александр Стефанович. Фото: Globallookpress.com

Известно, что у Стефановича остался дом в деревне Власьево Волоколамского района. Он был изначально куплен его матери Ядвиге, а потом перешел после смерти родительницы к режиссеру. Также у второго мужа Аллы Пугачевой осталась квартира недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке. Ее площадь 101 квадратный метр.

Данная жилплощадь может стоить более ста миллионов рублей из-за удачного расположения. Хотя ее кадастровая стоимость всего 35 миллионов рублей, сообщает riafan.ru.

Напомним, что Александр Стефанович умер от последствий коронавируса. Организацией его похорон занимается российский Союз кинематографистов.

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