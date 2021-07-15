«Невероятно женственно»: Королева в нежно-желтом гипюровом платье позировала в поле с цветами

48-летняя певица Наташа Королева не сидит на месте. После того, как разлетелась новость о лавандовых полях под Ростовом, она тут же собралась и направилась туда, чтобы устроить яркую фотосессию.

Для солнечных снимков Наташа Королева нарядилась в нежно-желтое платье из гипюра модного многоярусного фасона. Длина мини и открытое декольте подчеркнули достоинства стройной фигуры певицы. Для наибольшей красоты звезда украсила голову венком из полевых цветов.

Мы попросили стилиста Анжелику Гарсон оценить образ певицы, и она нашла его подходящим не только ситуации, но и к лицу самой Королевой.

«Наташе очень идет желтый цвет, она сейчас как раз загорела, и оттенок ее очень освежает. Такое многослойное платье очень актуально в сезоне, да и юбки вернулись в моду. В целом получилось невероятно женственно — пышная юбка, красивый вырез декольте, а ремень очень здорово все балансирует, приземляет этот образ. Получилось очень красиво!» — оценила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — 2 года.

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