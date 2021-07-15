«Надо быть поскромнее»: в Сети обсуждают новый образ 72-летней Пугачевой в блузке с открытым декольте

Примадонна позировала мужу в саду, нарядившись в черный лонгслив и полосатые брюки.

Алла Пугачева редко появляется в своем микроблоге. По крайней мере, новых фото и видео подписчики в аккаунте буквально заждались. Тем временем, Примадонну показал ее муж, телеведущий Максим Галкин, как бы невзначай направив на нее камеру телефона.

Новое видео Галкин посвятил чистке дорогого потолка, и пока работал, жена наблюдала. А позже, демонстрируя результат труда, спросил мнения у Аллы Борисовны.

В кадре Примадонна позировала в плетеном кресле, нарядившись в черную блузу с открытыми плечами и декольте, а также брюки в вертикальную полоску. При этом, легенда эстрады не забыла сделать укладку и макияж. Новый образ Пугачевой тут же принялись обсуждать многочисленные фанаты.

«Самая обаятельная и привлекательная», «Согласна, очень красивая для 70 лет», «Для 73 летней женщины слишком красные щеки,надо быть поскромнее», «Выбражулька», «Аллочка Борисовна вы прелесть», «Влюблённая женщина всегда меняется…. Сегодня такая ,а завтра другая… Когда гармония в душе это отражается в лице», «Лучше бы не показывали. Испортила такой замечательный ролик Максима. Тщеславия и высокомерия через край!» — пишут разные фолловеры в комментариях.

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