«В какой-то момент я проявил слабость»: Максим Никулин объяснил, почему 20 лет не общался с дочерью

Сын актера Юрия Никулина Максим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему 20 лет не общался со своей дочерью Машей.

«Мы действительно 20 лет не виделись с Машей. Однажды я ей написал в Германию, где она живет. Потом она приехала в Москву делать операцию на почки. Я ее увидел. Смог обнять. Мы стали общаться». Максим Никулин

Как отметил Максим Никулин, мать Маши, его вторая жена, отрезала его в какой-то момент от дочки.

«Я мог настоять, но в какой-то момент проявил слабость. Для деда в те годы это был сильный стресс, что он не видит внучку. Дочка сейчас известный нейрохирург. Режет чужие мозги. Из-за пандемии уже год не можем увидеться. Когда встретились спустя 20 лет, то не было слез. Сидели за столом, общались на бытовые темы. Она сказала мне: «Для меня главное было увидеть тебя и обнять». С этим проще и лучше жить. Это правильно. Если и была обида, то она прощена. Но мы никогда на эту тему не говорили», — заметил Максим Никулин.

Напомним, что у Максима Никулина, кроме дочери Маши, есть сыновья Юрий Никулин – младший и Максим. Наследников ему подарила третья жена Мария.

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